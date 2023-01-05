В российской православной церкви призывают позволить верующим спокойно отпраздновать Рождество.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба РПЦ.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января", – говорится в заявлении.

Свой призыв российский патриарх обосновал необходимостью предоставить верующим возможность посетить церковные службы в Рождественский сочельник и в день Рождества.

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Позиция РПЦ по войне в Украине

Российский патриарх Кирилл открыто поддерживает вторжение в Украину. При этом православные храмы в России стали своего рода вербовочными пунктами, где прихожан агитировали вступать в армию для войны против Украины.

За это против Кирилла были введены санкции несколькими странами Запада. Украинское правительство также одобрило санкции против руководства РПЦ.

Однако это не остановило Кирилла и он начал оправдывать возможное применение ядерного оружия.

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