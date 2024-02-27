Инцидент произошел в Волгограде, но СК РФ передал "фигуранта" в Чечню.

Россиянин Никита Журавель, которого после задержание "за сожжение Корана" избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, получил 3,5 года тюрьмы.

Как сообщает SOTA из зала суда, 19-летний житель Волгограда Журавель, которого обвинили в сожжении Корана, получил 3,5 года колонии общего режима. Журавелю вменили две статьи - "оскорбление чувств верующих" и "хулиганство".

Задержали юношу в мае 2023 года после того, как в Телеграм-канале "Утро Дагестана" опубликовали видео, на котором человек (было видно только руку) в кустах возле Волгоградской соборной мечети сжигает Коран. На допросе он "признался", что поджег Коран в Волгограде и снял это на видео якобы по заказу спецслужб Украины за 10 тысяч рублей.

Видео дня

"Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве. Он извинился перед мусульманами за свой поступок, заявив, что не знал, как для них важен Коран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по личному распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело Журавеля передали для расследования в Чечню. У грозненского СИЗО юношу встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".

В августе стало известно, что Журавеля избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Региональный омбудсмен Мансур Солтаев тогда заверил, что в Чечне "никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению" и по инциденту проведут проверку. После проверки в МВД не стали возбуждать уголовное дело, сославшись на возраст Кадырова-младшего - уголовная ответственность в РФ наступает с 16 лет, а Адаму на момент избиения было 15-ть.

"После случившегося Адам Кадыров получил как минимум четыре награды и должность в службе безопасности Чечни", - говорится в сообщении.

В октябре Рамзан Кадыров опубликовал видео с Журавелем. В нем обвиняемый в сожжении Корана высказывает желание принять ислам. В ответ Кадыров назвал его "агентом СБУ", "провокатором и диверсантом". Спустя два месяца на пресс-конференции глава Чечни заявил, что "было бы хорошо", если бы его сын убил Журавеля.

В ноябре 2023 года "Мемориал" признал Никиту Журавеля политзаключенным. По мнению правозащитников, у них есть основания сомневаться, что именно он сжег Коран, так как на видео нет указаний авторства.

Задержание Никиты Журавеля - детали

Напомним, в Волгограде (РФ) задержали 19-летнего Никиту Журавеля за сожжение Корана. Российские силовики решили отдать его в распоряжение кадыровцев. По версии следствия, 19 мая 2023 года юноша сжег Коран, сняв этот процесс на видео. В ходе допроса Журавель сознался, что устроил сожжение Корана "по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей", а после передал записанное видео "сотруднику СБУ".

В августе 2023 года стало известно, что сын правителя Чечни Рамзана Кадырова - Адам – лично избивает заключенных, которые содержатся в грозненском СИЗО. По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, ей поступило обращение Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров.

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