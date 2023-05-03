В то же время на дежурстве находится пять вражеских кораблей.

Враг убрал в Черном море ракетоносители на фоне взрывов у Крымского моста. Как сообщили в пресс-центре Командования Военно-Морских сил ВС Украины, по состоянию на 10:00 среды, ракетоносителей врага на дежурстве в акватории нет.

В то же время в Черном море находится пять вражеских кораблей.

Также сообщается, что в Азовском море на дежурстве - один российский корабль, в Средиземном - пять, из них один - носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп которых до 4 единиц.

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Маневры кораблей РФ в Черном море - главное

После подрыва нефтебазы в Севастополе 23 апреля, которая, по словам экспертов, обеспечивала боевые корабли Черноморского флота топливом, флот РФ был вынужден внести в логистический маршрут определенные изменения. "(Россияне) начали больше ориентироваться на Новороссийскую базу, тяготеть к восточным берегам, направлять туда свои ракетоносители, в том числе те, которые переждут шторм", - рассказывала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 1 мая.

А уже сегодня, 3 мая, взрыв прогремел на еще одной нефтебазе ЧФ России недалеко от Крымского моста - со стороны России - в Краснодарском крае. Пожар ликвидируют до сих пор.

Удары РФ по Украине - последние новости

В течение последних дней участились массированные пуски ракет и дронов Россией по территории Украины. 28 апреля враг осуществил массированный пуск 23 ракет из акватории Каспийского моря, 21 из которых удалось обезвредить в воздухе. Однако некоторые ракеты прорвали ПВО и ударили по многоэтажке в Умани, погибло более 30 человек.

В ночь на 1 мая Россия выпустила по Украине 18 ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555, из них 15 удалось сбить. Однако в ту же ночь враг нанес удар по Павлограду, попав, в частности, в промышленное предприятие.

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, отныне РФ будет целиться не только по энергетическим, но и по военным объектам, в частности, отыскивая логистические маршруты и центры сил обороны на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению.

Этой ночью, в течение 3 мая, россияне выпустили с территории Брянской области и с восточного побережья Азовского моря 26 "Шахедов", 21 удалось сбить, однако есть и попадание. В результате удара РФ занялась нефтебаза в Кропивницком.

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