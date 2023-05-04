РФ может прибегнуть к новым средствам по защите нефтебаз.

Российская Федерация может изменить логистику хранения и транспортировки топлива из-за взрывов на нефтебазах на оккупированных украинских территориях и приграничных с Украиной российских регионах. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

В частности, 3 мая в поселке Волна недалеко от порта Тамань (Краснодарский край РФ) вспыхнул пожар на российские нефтебазе. Этот поселок находится недалеко от Крымского моста через Керченский пролив на материковой части РФ. Пожар был спровоцирован вероятным ударом беспилотника.

Как отмечает британская разведка, с начала этого года происходят повреждения объектов хранения российского горючего. Нефтехранилища на оккупированной части Украины и в регионах возле украинской-российской границы особенно уязвимы для атак.

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"Нарушение работы сети хранения и транспортировки топлива, вероятно, заставит Россию изменить операции по дозаправке, чтобы уменьшить риски атак. Российские корректировки могут предусматривать развертывание дополнительных мер по защите на объектах хранения горючего, как это наблюдается в российском Туапсе, или рассчитывать на использование инфраструктуры в регионах с меньшим уровнем рисков", - отмечается в сообщении.

Взрывы в России и в оккупированном Крыму - последние новости

С начала мая в России и в оккупированном Крыму заметно увеличилось количество "хлопков". В течение последних двух дней неизвестные БПЛА успешно атаковали НПЗ в Краснодарском крае, который, по данным СМИ, мог обеспечивать Черноморский флот горючим.

Изменение логистического маршрута боевых кораблей РФ после подрыва нефтебазы в Севастополе 23 апреля подтвердила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. "(Россияне) начали больше ориентироваться на Новороссийскую базу, тяготеть к восточным берегам, направлять туда свои ракетоносители, в том числе те, которые переждут шторм", - рассказывала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 1 мая.

После "хлопка" на НПЗ в порту Тамань Краснодарского края 2 мая РФ свернула все "Калибры" в Черном море.

4 мая неизвестные беспилотники также атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Всего горело 4,5 тысячи кубометров дизтоплива. В то же время РФ пытается бить и по украинским нефтебазам. В ночь на 3 мая "Шахеды" попали в НПЗ Кропивницкого.

2 мая под Брянском партизаны пустили под откос второй поезд с топливом за два дня.

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