Россияне объяснили это "следствием перехода самолёта на сверхзвуковую скорость".

Вечером в российской Туле прозвучал громкий взрыв, после этого часть города осталась без электроэнергии. Об этом сообщают местные Telergam-каналы.

На опубликованном в сети фрагменте записи с камеры видеонаблюдения можно услышать мощный взрыв. Также местные жители делятся фотографиями темных улиц. Сообщается, что без света остались как минимум 5 тысяч человек.

В МСЧ заявили, что произошла "техническая неисправность", а в Единой дежурно-диспетчерской службе объяснили звуки взрывов "следствием перехода самолёта на сверхзвуковую скорость". Позже они заявили, что электроснабжение удалось восстановить.

Взрывы в Туле и области: последние новости

Напомним, 25 августа сообщалось о громких взрывах в Калужской и Тульской областях. Тогда Россия обвинила Украину в ракетной атаке.

Уже в ночь на 30 августа россияне заявили о массовой атаке беспилотников на ряд регионов. Тогда в сети сообщали о взрывах в Тульской, Брянской, Калужской и Орловской областях.

На днях российские СМИ заявили, что захватчики уронили на Тульскую область ракету "Кинжал", когда атаковали аеродром в Ивано-Франковской области.

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