Ее нашли через месяц.

Российские захватчики уронили на Тульскую область ракету "Кинжал" во время атаки на Украину. Видео ее подрыва опубликовали местные Telegram-каналы.

По данным проекта "ВЧК-ОГПУ", речь идет о гиперзвуковом комплексе "Кинжал" стоимостью 250 миллионов рублей. Российские захватчики потеряли ее еще 11 августа во время утренней атаки по аэродрому в Ивано-Франковской области.

"Тогда один из МиГ-31К просто "уронил" ракету якобы из-за нештатного срабатывания системы. Удивительно, но по всем признакам ракету даже не искали. Военные по привычке отчитались об успешном поражении всех целей, однако 12 сентября тульские агрономы поставили слова Конашенкова под сомнения", - говорится в сообщении.

Тракторист нашел ракету в полутора километрах от деревни Бирюлевка, на место съехались силовики и представители завода-изготовителя Х-47М2. Было принято решение подорвать "Кинжал", для этого местных жителей вывезли на 7 автобусах в безопасное место. При этом домашних животных им забрать не разрешили.

Бомбы и ракеты роняют на Россию

Напомним, за время полномасштабной войны в Белгородской области упало не менее четырех российских авиационных бомб ФАБ-500.

21 апреля оккупанты сбросили с самолета бомбу на центр Белгорода, сообщалось о пострадавших и разрушениях.

В начале сентября стало известно, что в поле Саратовской области нашли неразорвавшуюся крылатую ракету Х-101.

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