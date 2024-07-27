Вертолеты были поражены в результате диверсионных мероприятий ГУР.

В результате операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны поражены три российских вертолета на территории РФ. В частности, речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226.

Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе. Так, около трех часов ночи на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ) в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Также, по словам собеседника в разведке, в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара.

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АО "НЦВ Миль и Камов" - это авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других винтокрылых летательных аппаратов. Предприятие включает два опытно-конструкторских бюро ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", опытное производство, а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

"Информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей Московской области. Впрочем, российские власти, как всегда, факты собственной халатности скрывают от населения РФ", - заявил источник.

Удары по целям на территории РФ

В ночь на 27 июля и утром в результате операции Главного управления разведки были атакованы вражеские военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Вследствие попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3 .

Стоит отметить, что ааэродром "Оленья" расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

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