Местные власти заявили о сбитии более 10 БПЛА.

Вечер среды, 24 июля, в России выдался "неспокойным". Курск и Курская область страны-агрессора находятся под атакой дронов.

Об этом сообщает ряд местных телеграм-каналов. Отмечается, что в регионе работает ПВО. В сети писали о мощных взрывах.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что над Медвенским районом силами ПВО был сбит украинский БПЛА самолетного типа

"Сбито еще 12 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", – добавил он позже.

В сети уже публикуют видео атаки:

Удары по России: другие новости

Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался об успешном поражении парома "Славянин" во время удара по порту "Кавказ". Его захватчики использовали в военных целях. Примечательно, что это был последний железнодорожный паром россиян на Кубани.

Как известно, в июне 2024 года ВСУ впервые атаковали Курскую область из HIMARS. Тогда было поражено здание Федеральной службы безопасности. В то же время местные власти заявляли об "успешной работе ПВО" и "устранении последствий атаки".

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