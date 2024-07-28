По его словам, сейчас у россиян нет безопасного места вплоть до Урала.

27 июля украинские дроны атаковали ряд аэродромов РФ – на "Оленье" был поврежден бомбардировщик Ту-22М3. Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил три важных момента в этой атаке.

"Во-первых – исторический рекорд дальности. До того максимально, если сравнить, мы били по НПЗ – это дальность в районе тысячи километров. Потом били по заводу по производству "Шахедов" в городе Елабуга. Там 1200 км где-то. Потом били по базе "Энгельс" – 800 км. Здесь 1800 километров", – заметил эксперт в эфире "24 канала".

По словам Романенко, во-вторых, стоит отметить "прямое попадание в бомбардировщик".

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"Если говорят, что был поврежден бомбардировщик... Наши дроны не несут 200 килограммов взрывчатки, чтобы так взорвалось рядом. Из сообщений можно сделать такой вывод, что было прямое попадание в бомбардировщик. То есть наши дроны получили возможности донаведения. Они самостоятельно уже на конечном этапе принимают решение, потому что связь на такую дальность не обеспечишь. Они самостоятельно принимают решение по наведению на вражеский объект. Это крайне важный момент", – продолжил он.

Романенко пояснил, что это означает, что теперь мы можем отправлять дроны "бить не по площадям, а по конкретным объектам".

"Если все в сообщении было верно сказано, то уже мы можем бить по объектам. На аэродроме уничтожать конкретно самолеты или вертолеты. На позициях зенитных подразделений конкретно уничтожать станцию управления, пусковую или радар наведения. Такие выводы я могу сделать: во-первых, рекорд дальности, во-вторых – способны уничтожать объекты. В-третьих, у россиян сейчас нет зоны, свободной от ударов украинских беспилотников. То что на Дальнем Востоке, как правило, не участвует в боевых действиях. Выпускаются самолеты, но в ограниченном количестве. То есть сейчас у россиян нет безопасного места вплоть до Урала", – констатировал авиационный эксперт.

Поражение Ту-22М3

Ночью и утром 27 июля украинские дроны атаковали сразу несколько военных аэродромов РФ: "Энгельс" в Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской и "Оленья" в Мурманской.

Сообщалось, что на аэродроме "Оленья" был поврежден дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец РФ – ТУ-22М3.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что этот удар стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения.

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