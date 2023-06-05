Российские власти уже не могут наступать в Украине, считает политик.

В Российской Федерации ослабевает центральная власть, расползается ткань государственности.

Из-за этого начинают поднимать голову внутренние критики, рассказал бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире "FreeДом". "Сейчас это (проукраинские высказывания первого заместителя главы комитета Госдумы России по делам СНГ Константина Затулина - Ред.) скорее иллюстрация того, что центральная власть слабеет, расползается, что все идет в тартарары. И поэтому все внутренние критики начинают поднимать голову для того, чтобы сыграть свою собственную игру в этой мутной воде...", - заявил политик.

По его мнению, это только начало. "Эта ткань государственности расползается, нет кулака, который они могут сжать и ударить. Они не могут защитить территорию или наступать в Украине...", - отметил экс-депутат.

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Пономарев считает, что российские власти внутри своего государства не могут приструнить оппонентов.

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В конце мая российский террорист Игорь Гиркин, известный еще как Стрелков, говорил, что "повар" Владимира Путина - главарь российской частной военной компании "Вагнер", Евгений Пригожин готовится к совершению переворота. Позже сам путинский "кашевар" это утверждение Гиркина отверг.

Потом Константин Затулин на форуме "Какая Украина нам нужна?" открыто раскритиковал путинскую войну и сказал, что украинское государство будет существовать дальше при президенте Владимире Зеленском или его преемниках. За такие высказывания Затулину грозит наказание.

После этого Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ пожаловался, что ситуацию внутри страны пытаются раскачать "недоброжелатели", и есть угроза властям.

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