Вышел трейлер второго сезона сериала 'Монарх: Наследие монстров' из вселенной Годзиллы и Конга

Стриминговый сервис Apple TV показал трейлер второго сезона приключенческого научно-фантастического сериала "Монарх: Наследие монстров" (Monarch: Legacy of Monsters) из вселенной MonsterVerse.

Напомним, события первого сезона происходили в нескольких временных линиях, в частности, в 1950-х в начале создания корпорации "Монарх", занимающейся исследованием монстров вроде Годзиллы и Кинг-Конга, и в 2015 году после финала фильма "Годзилла" (2014). Судя по трейлеру второго сезона, такой же подход будет использоваться в сериале и в дальнейшем.

К главным ролям во втором сезоне вернутся голливудская легенда Курт Расселл ("Побег из Нью-Йорка", "За бортом", "Омерзительная восьмерка", франшиза "Форсаж") и его родной сын Уайатт Расселл ("Оверлорд", "Громовержцы", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат") – они оба играют одного и того же персонажа, но в разное время, одного из основателей "Монарха", армейского офицера Ли Шоу.

Также своих персонажей повторят Анна Савай (сериалы "Патинко", "Сегун"), Мари Ямамото (сериал "Патинко"), Жень Ватабе, Кирси Клемонс ("Коматозники", "Флэш") и другие.

Премьера второго сезона сериала запланирована на 27 февраля 2026 года. Всего он будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Следующий фильм MonsterVerse

Отметим, что в настоящее время в разработке у Legendary Pictures также находится шестой полнометражный фильм медиафраншизы MonsterVerse под названием "Годзилла и Конг: Сверхновая", сиквел ленты "Годзилла и Конг: Новая империя" 2024 года.

Уже известно, что к своей роли в новом фильме вернется один из главных актеров предыдущего – Дэн Стивенс ("Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион").

Среди новых имен в касте – Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Эми Уайнхаус: Back To Black", "Грешники", "28 лет спустя: Храм костей", сериал "Северные воды"), Кейтлин Дивер ("Дом из динамита", сериал "Последние из нас") и Сэм Нилл (франшиза "Парк Юрского периода", сериал "Острые козырьки").

Снимать фильм будет австралийский режиссер Грант Спьютор, который до этого поставил научно-фантастический триллер "Ребенок робота" 2019 года.

Премьера фильма "Годзилла и Конг: Сверхновая" запланирована на 26 марта 2027 года.

