Российский оппозиционер намекнул, что атака на Кремль является делом рук российских же партизан.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев, который ныне проживает в Украине и сотрудничает с "боевым крылом" российской оппозиции, заявил, что к атаке беспилотников на Кремль "имеет отношение одна из знакомых ему структур".

Данное заявление политик сделал в комментарии телеграм-каналу "Сота", не раскрыв никаких других деталей. Пономарев попросил дождаться полного заявления, поскольку сейчас он "не уполномочен" разглашать известную ему информацию.

"И да, целью атаки дронов был не владимир х_о путин, а отмена парада 9 мая – это нельзя будет скрыть от российских граждан. Не отменят – пусть пеняют на себя, последствия будут яркими", – написал Пономарев уже у себя в Телеграм-канале.

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Следует отметить, что ранее Пономарев утверждал, что помогал исполнителям убийства пропагандистки Дарьи Дугиной. Также он распространил заявление некой "Национальной республиканской армии", которая взяла на себя ответственность за убийство российского "военкора" Владлена Татарского.

Удар по Кремлю 3 мая – что известно

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремлевский комплекс зданий. Один из беспилотников врезался в крышу Сенатского дворца и вызвал небольшой пожар. В результате атаки никто не пострадал, но российские власти обвинили в атаке Украину.

Президент Владимир Зеленский лично опроверг участие украинского государства в этой атаке. В то же время замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал убить Зеленского из-за ночного происшествия.

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