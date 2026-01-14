Умер известный российский актер, который молчал о войне в Украине

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Умер российский актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, ему было 64 года, сообщают росСМИ со ссылкой на источник, близкий к его окружению, а также на информацию из школы.

По данным источника, причиной смерти Золотовицкого стало онкологическое заболевание. Российские паблики пишут, что у актера был рак желудка.

Игорь Золотовицкий - что о нем известно

Игорь Яковлевич Золотовицкий - советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссер. Он родился 18 июня 1961 года в Ташкенте и был заслуженным артистом РФ, а также ректором Школы-студии МХАТ с 2013 года. В своей актерской карьере он участвовал в театральных постановках и снимался в фильмах и телесериалах, включая "Марш Турецкого", "Каменская" и другие проекты.

Видео дня

Игорь Золотовицкий - позиция о войне в Украине

На данный момент нет достоверных подтверждённых данных о том, что Игорь Золотовицкий публично высказывал свою позицию о войне в Украине или давал публичные комментарии по этому поводу.

Вас также могут заинтересовать новости: