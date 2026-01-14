В пяти областях введены аварийные отключения света: где не действуют графики

Почасовые графики подачи света введены по всей стране.

Состояние энергосистемы Украины на утро 14 января остается сложным. Аварийные отключения электроэнергии в настоящее время применяются в пяти областях – Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской – и в столице, сообщает "Укрэнерго".

Энергетики ввели аварийные отключения из-за предыдущих массированных обстрелов врага, которые нанесли значительные повреждения энергосистеме. В то же время из-за нового ночного удара российских оккупантов по Украине обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Донецкой областях.

Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, энергетики пытаются быстро проводить аварийно-восстановительные работы и восстанавливать электроснабжение абонентов.

Отдельно 12 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях полностью или частично остались без света из-за сложных погодных условий. Здесь также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

В таких условиях меры по ограничению потребления действуют сегодня и для домохозяйств, и для промышленности во всех регионах Украины. Поэтому энергетики призывают к экономному энергопотреблению и к ограничению использования мощных электроприборов.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что существенного улучшения ситуации со светом украинцам не стоит ожидать до конца зимы. Он отметил, что с каждым новым ударом по энергосистеме ее состояние только ухудшается.

Из-за вражеских обстрелов в ряде торговых сетей фиксируются перебои в работе или временное закрытие отдельных супермаркетов. В то же время в правительстве уверяют, что явление не носит системный характер.

