В Иране продолжаются антиправительственные протесты, вызванные ужасными экономическими условиями в стране. И сейчас главная интрига – позиция президента США Дональда Трампа.

После его горячего поста в Truth Social о том, что "помощь уже в пути", последующие месседжи выглядят несколько более умеренными. С одной стороны, появилась новая "красная линия": Трамп официально предупредил, что если сегодня начнутся анонсированные Тегераном публичные казни протестующих, США дадут "очень мощный ответ". С другой – никакой ясности.

25% пошлины для любой страны, которая продолжает вести бизнес с Ираном, - это удар, прежде всего, по Китаю, Индии и ОАЭ. Также Трамп объявил, что США прекращают любые контакты с официальными лицами Ирана, пока "бессмысленные убийства протестующих не прекратятся". Переговоры, которые Тегеран пытался инициировать через "умеренных" посредников, фактически заблокированы.

Видео дня

Объявлена срочная эвакуация американских граждан из Ирана (удивительно, что такие там еще оставались).

Реакция региональных игроков на восстание и угрозы Дональда Трампа нанести военный удар крайне неоднородна.

Регион фактически раскололся на три лагеря: тех, кто ждет падения режима; тех, кто боится хаоса; и тех, кто пытается спасти Тегеран.

Израиль является самым радикальным сторонником жестких действий США, но в то же время он является первой целью для ответного удара. Говорят, что Тель-Авив отговаривает Трампа от нанесения удара прямо сейчас, аргументируя это тем, что режим еще достаточно силен и нужны дополнительные меры, направленные на его постепенное ослабление.

Для монархий Залива падение Хаменеи – это мечта, но военный конфликт – это кошмар для их экономики. Официально они призывают к сдержанности. Любая атака США по Ирану приведет к ударам КВИР по нефтяным вышкам Саудовской Аравии и ОАЭ, как это уже было в прошлом. Главное опасение – блокирование Ираном Ормузского пролива, через который идет мировой экспорт нефти. Экономики стран Залива могут обвалиться вместе с режимом аятолл.

Турция играет на два фронта. С одной стороны, Анкара обеспокоена тем, что коллапс центральной власти в Тегеране приведет к созданию независимого Курдистана на ее границе. Риторика МИД Турции ощутимо антиизраильская (мол, протесты "манипулируются извне"), но в то же время Эрдоган активно пользуется слабостью Ирана, чтобы ослабить курдов в Сирии.

Китай и Россия – традиционные "адвокаты" режима. Москва осуждает "вмешательство США" и обещает поддержку Тегерану (правда, скорее, на словах). Пекин призывает к "уважению суверенитета", но за кулисами может начать давить на Хаменеи, чтобы тот пошел на минимальные уступки для стабилизации рынка нефти.

Похоже, что для региона сейчас существуют три ключевые угрозы:

Первая. Возможные ответные удары по американским базам и энергетическим объектам.

Вторая. Гуманитарный кризис в случае начала полномасштабной гражданской войны в Иране (соседние страны готовятся к миллионам беженцев).

Третья. Энергетический коллапс: цена на нефть может взлететь выше 150–200 долларов за баррель в случае ударов по инфраструктуре.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований