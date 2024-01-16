Представители формирования "Шторм Z" заявили, что не получают социальных выплат.

Бывшие российские зеки, завербованные в колониях для участия в войне против Украины, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на обман, связанный с выплатой обещанных денег.

Ресурс Astra обнародовал видео, на котором запечатлена группа мужчин. Один из них представляется командиром роты "Шторм Z" и рассказывает о проблемах, с которыми он и его подчиненные столкнулись в Орловской области.

В видеообращении к Путину, в частности, сказано, что им не начисляют обещанные зарплаты, не выдают удостоверения, не выполняют другие обещания, данные во время вербовки в местах заключения.

"Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Мы являемся добровольцами штурмовой роты "Шторм Z". Я непосредственный командир этих ребят. У всех моих ребят, в том числе у меня, проявляются проблемы с оформлениями всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, с оформлением дополнительных соцгарантий, выплаты 3 миллиона (рублей – УНИАН) по указу президента РФ номер 98. У нас проблемы со всеми социальными гарантиями…", - заявляет россиянин.

Он уточняет, что группа мужчин, которую он представляет, - являются уроженцами города Орел и Орловской области, закреплены за военкоматами региона. Они почти все на территории Украины получили ранения, в том числе – тяжелые.

"У нас также были проблемы с зарплатой, не выполнены обещания. Потому что когда нас приглашали в данное формирование, нам были обещаны зарплаты от 205 тысяч, а было в два раза меньше, а боевые - были всего 75 тысяч", - заявил представитель роты.

Он также утверждает, что у других военнослужащих "Шторм Z", с которыми он связался, аналогичные проблемы.

Зэки, воюющие против Украины - детали

В Российской Федерации практикуется вербовка осужденных, в том числе за тяжкие преступления, вербовать на войну против Украины. Имеют место многочисленные факты того, что, вернувшись домой, бывшие зеки снова совершают убийства, грабежи и т. д.

Напомним, среди российских мобилизованных и членов их семей нарастает недовольство из-за затянувшейся войны и пренебрежительного отношения со стороны властей. В частности, по словам представителя формирования "Легион "Свобода России" с позывным "Цезарь", это недовольство может перерасти в новый бунт, если власть даст к тому повод. Он считает, что Путин сам "вольно или невольно" сделал всех российских мобилизованных "гражданами третьего сорта". Если принадлежность российской "элитки и богемки" к условному "первому сорту" всем привычна и понятна, то привилегированный статус зеков, попавших на фронт, вызывает всеобщее раздражение.

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