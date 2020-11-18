Мать призналась в убийстве двух своих детей / фото depo.ua
В Москве женщина задушила двух своих маленьких детей, после чего отправилась пить алкоголь.
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Об этом сообщает пресс-службе ГСУ СКР по Москве.
По версии следствия, в одной из квартир обнаружили тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии.
В ходе допроса мать детей признала свою вину, а также сообщила, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки.
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