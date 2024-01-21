Сейчас в компании "Новатэк" решают, как им теперь устранят последствия случившегося.

После ночного пожара российская компания "Новатэк" полностью остановила работу своего нефтяного терминала в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Об этом говорится в сообщении компании.

"Технологический процесс "НОВАТЭКа" в порту Усть-Луга остановлен из-за возгорания производственных объектов", – заявили в "Новатэке", уточнив, что для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

В компании также заявили, что пожар был результатом "внешнего воздействия". "Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, а оценка ущерба будет произведена позднее", – говорится в сообщении.

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Следует отметить, что порт Усть-Луга является одним из двух основных узлов российского энергетического экспорта в Балтийском море. Нефтяной терминал занимается перегонкой нефтепродуктов и отгружает их на морские танкеры.

Атака беспилотников на порт Усть-Луга

Как писал УНИАН, минувшей ночью на нефтяном терминале морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом возник масштабный пожар. Жители поселка Усть-Луга рассказали, что перед этим слышали взрывы и звук летящего беспилотника.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, масштабный пожар на нефтяном терминале был спецоперацией СБУ. По нефтяному комплексу были выпущены беспилотники-камикадзе, которые попали точно в цель, вызвав большой пожар.

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