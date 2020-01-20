"Разорву на**й!": в "Борисполе" неадекватный пассажир ругался матом и бросался с угрозами на пограничников (видео)
В аэропорту "Борисполь" сняли с рейса в Шарм-эль-Шейх одного из пассажиров, который был пьян и неадекватно вел себя.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Сняли с рейса мужчину работники авиакомпании.
"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, то начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы", - говорится в сообщении.
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Мужчина рассказывал пограничникам, что три года собирал деньги на путевку, бросался на них и грозился "разорвать". Хулигана пытались успокоить, однако уговоры не помогли.
"После неудачных попыток утихомирить горе-туриста, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности. Теперь вместо солнечного Египта мужу придется ехать в суд", - говорится в сообщении Пограничной службы.