Отчетливо видны повреждения, охватывающие всю длину столбов.

На опорах Крымского моста появились трещины. Такую информацию распространяют среди российских Telegram-каналов.

Кроме этого, также были опубликованы соответствующие фото, на которых четко видно повреждение сооружения. Их "запостил" на своей странице также и активист Сергей Стерненко.

На двух опорах, которые держат автодорогу через Керченский пролив, появилось две вертикальные трещины. Они охватывают всю длину столбов.

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Нелегкая судьба Крымского моста: что известно из главного

В октябре прошлого года на Крымскому мосту прогремел мощный взрыв, который сильно повредил постройку. В том числе обвалилось несколько пролетов дорожного полотна и расплавились железнодорожные пути.

В РФ заявили, что мост получил повреждения из-за подрыва грузовика, Путин назвал инцидент "терактом" и обвинил Украину.

В декабре президент России посетил Крымский мост и якобы проехал по нему на своем автомобиле. Ему отчитались о восстановлении сооружения после взрывов в октябре.

Разведка Великобритании заявила, что Российская Федерация пытается замаскировать Керченский мост. Для этого она использует дымовую завесу - соответствующие учения прошли военные силы страны-агрессора.

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