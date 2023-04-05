Советник главы ОПУ отметил, что после выхода войск РФ с территории Украины можно будет говорить о взаимных гарантиях безопасности.

Украина может сесть за стол переговоров с Российской Федерацией по вопросу дипломатического выхода россиян из временно оккупированного Крыма. Такой вариант развития событий возможен только после вывода всех российских войск с украинской территории.

"Может ли быть в тот момент, когда вы начинаете отвод войск с территории Украины разговоры о дипломатическом способе выхода из Крыма? Да, если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

Он напомнил, что после захвата полуострова Москва стянула туда своих людей, которые незаконно получили имущество, принадлежащее Украине и украинцам. По словам Подоляка, после выхода войск РФ с территории Украины можно будет говорить о взаимных гарантиях безопасности.

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"Мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть каких-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован", - указал политик.

Советник главы ОПУ отметил, что среди тем переговоров могут быть компенсации за уничтоженную инфраструктуру, военные преступления россиян, а также образование 100-километровой демилитаризованной зоны, где Кремль не сможет размещать оружие, арсеналы или живую силу.

Освобожение Крыма - что известно

В ноябре 2022 года советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что через полгода Украина освободит временно оккупированный Крым. При этом генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что ВСУ освободит полуостров до конца лета 2023 года.

Стоит отметить, что россияне активно готовятся к обороне на территории Крыма. Там копают окопы и обустраивают линии обороны.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 12 шагов деоккупации полуострова.

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