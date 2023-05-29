Ранее с практической точки зрения маскировочные попытки РФ в войне против Украины были неэффективными.

Россия пытается замаскировать незаконно сооруженный Керченский мост с помощью дымовой завесы. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

В частности, 24 мая 2023 года Россия провела учения по безопасности у Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ. Эти учения включали "создание дымовой завесы", которая частично маскировала мост.

Дымовая завеса была создана с помощью генераторов дыма на грузовиках ТДА-З, предположительно при участии 28-й бригады сил ядерной, биологической и химической защиты РФ.

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"Российская доктрина считает применение дыма как часть маскировки (камуфляж и обман) - на которой она делает особый акцент. Однако, на практике, российское маскирование в целом было неэффективным в войне с Украиной, предположительно из-за нехватки сильной функции централизованного планирования и низкой боевой дисциплины", - говорится в сообщении.

Керченский мост - что известно о незаконном сооружении

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года.

Керченский мост, который был нелегально построен после начала оккупации Крыма Россией, используется для перемещения войск из России в Крым.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный украинский полуостров и Краснодарский край РФ. Стоимость его строительства составляла 6,9 млрд российских рублей.

Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

США и страны Евросоюза осудили строительство Крымского моста и ввели санкции против РФ.

8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. В РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно о разрушение части дорожного полотна моста, по которому ездят автомобили.

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