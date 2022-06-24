Число жертв авиакатастрофы возросло до четырех.

Момент падения военного самолета РФ Ил-76 под Рязанью попал на видео. В Минобороны страны-оккупанта заявляют о "жесткой посадке".

Видео падения опубликовал Telegram-канал Baza.

После столкновения с землей самолет охватил пожар. На борту находилось 9 человек.

Самолет летел из Белгорода в Оренбург. Впоследствии он приземлился в Рязани на дозаправку, взлетел, загорелся и упал.

Пожар возник в районе четвертого двигателя. Пилоты решили идти на посадку, но самолет столкнулся с землей и загорелся.

По данным Baza, погибли четыре человека, остальные - получили травмы.

Telegram-канал пропагандистского издания "РИА Новости"опубликовал комментарий минобороны РФ по инциденту. Там уверяют, что самолет не упал, а совершил "жесткую посадку". О погибших смолчали. Ведомство считает, что самолет не упал, а "столкнулся с землей".

"В процессе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение совершить посадку на почву. При столкновении с землей самолет частично разрушился", – заявили в Минобороны РФ.

Как писал УНИАН, защитники Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Теперь оккупанты не смогут добывать газ в украинском Черном море.

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