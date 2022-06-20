По словам Аксенова, есть раненые и пропавшие без вести.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще зовут "вышками Бойко".

Об этом сообщил российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов, а также эту информацию подтвердил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей", - сказал Аксенов.

Гончаренко также дал комментарий по этому поводу:

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян".

По словам Аксенова, есть раненые и пропавшие без вести. Патрульные катера и авиация Минобороны РФ пытаются проводить спасательные работы.

Теперь Россия не сможет добывать газ в украинском Черном море. Напомним, РФ захватила буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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