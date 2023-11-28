За ранение женщина-доброволец получает от 1 до 3 млн рублей, а в случае смерти близкие получат 5 млн рублей.

Батальон российских наемников "Эспаньола", который входит в ЧВК "Редут", нанимает женщин на войну в штурмовые отряды.

Как сообщает издание "Важные истории", наемники предлагают женщинам "реализоваться" в снайперском деле, медицине, связи, в соединениях штурмовиков, подразделениях РЭБ, РЕР и БПЛА.

Журналистка издания под видом "кандидатки" узнала об условиях, которые предлагаются в военном формировании. Первый контракт оформляется на полгода, из которых обучение длится от одного до двух месяцев. Оплата 110-120 тысяч рублей.

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Затем женщину отправляют в зону боевых действий, а ее зарплата вырастет вдвое. Сумма выплаты увеличивается в 2 раза. При подписании первого контракта предусмотрена единовременная выплата в 50 тыс. рублей.

За ранение женщина-доброволец получает от 1 до 3 млн рублей, а в случае смерти близкие получат 5 млн рублей. Второй контракт оформляется на 3 месяца и оговаривается индивидуально.

Что известно о ЧВК "Редут"

ЧВК "Редут" основана бывшими десантниками и офицерами военной разведки.

Ранее Юсов заявил, что никаких ЧВК на территории Российской Федерации нет. По его словам, все эти условные частные военные компании на самом деле являются неотъемлемыми составляющими спецслужб государства-агрессора или в целом военных структур. Что касается военных преступлений, как подчеркнул Юсов, не удастся перебрасывать ответственность на какие-то условные ЧВК.

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