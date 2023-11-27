Он объяснил, как Минобороны врет о количестве добровольцев.

Российская Федерация ежемесячно набирает в ряды своей армии от 10 до 15 тысяч человек. Эти цифры озвучил военно-политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"По той информации, которая есть, ежемесячно Россия мобилизует от 10 до 15 тысяч человек. То есть - у них идет мобилизация. Летом была информация, что мобилизуют по меньшей мере по 20 тысяч в месяц. Каким образом? Приходит повестка, человек идет в военкомат, ему дают контракт на шесть месяцев и он его подписывает", - пояснил он.

Эксперт отмечает, что подписание контракта является принудительным. Благодаря этому российский министр обороны Сергей Шойгу может отчитываться, что они якобы имеют достаточное количество добровольцев. "Это мобилизация, просто они ее пытаются скрывать и называют потоком добровольцев, выдавая желаемое за действительное", - добавил Мусиенко.

Видео дня

Мобилизация в РФ: последние новости

Российская "Медиазона" обнаружила, что с начала мобилизации в России по меньшей мере 4121 человек сбежали из воинских частей. Российские суды уже приняли решение по 3470 делам.

В конце октября в украинской разведке сообщали, что страна-агрессор ежемесячно мобилизует более 20 тысяч человек.

Большое количество экспертов уверено, что в России могут начать тотальную мобилизацию после президентских выборов. Сейчас Путин не готов пойти на это из-за рисков серьезного недовольства в обществе.

Вас также могут заинтересовать новости: