Российский офицер подтвердил распространение взяток в армии и предоставил "расценки" на различные "услуги".

Российские оккупанты, воюющие против Украины, покупают себе отпуска, "ранения" и возможность не участвовать в штурмах.

Об этом издание "Новая газета Европа" узнало из разговора с матерью бывшего заключенного, завербованного в подразделение "Шторм Z". Информацию также подтвердил российский офицер из мотострелковых войск.

Мать бывшего заключенного предоставила журналистам голосовое сообщение, которое, как она утверждает, сын прислал ей с фронта. В сообщении штурмовик рассказывает, что его отряд стоит на месте и не участвует в боях благодаря "многомиллионным взяткам".

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"Естественно, это все с наших денег. Даже люди, у которых есть карты (банковские карты, которые Минобороны РФ выдает завербованным на фронт заключенным для получения зарплаты), денег практически не видят, потому что постоянно приходится скидываться на взятки, на подарки гр*банным генералам, начальникам, потому что чем дальше, тем больше люди начинают возмущаться, почему "Шторм [Z]" сидит на месте уже полгода", - рассказал он.

Второй источник - офицер из мотострелковых частей - предоставил журналистам "расценки" на "услуги", которые могут приобрести военнослужащие.

По его словам, "контузия" стоит от 10 до 50 тысяч долларов. Отпуск стоит 5-10 тысяч долларов, но офицеры купить его не могут. За перевод с одного участка фронта на другой или досрочную ротацию военнослужащие могут заплатить от 500 долларов до трех тысяч долларов.

Правозащитник Сергей Кривенко отметил, что до начала военных действий солдаты обращались к нему с жалобами на коррупцию в армии, связанную со взятками для избежания нарядов, получения увольнительных и отпусков. В настоящее время количество обращений сократилось, но не из-за отсутствия явления, а из-за сложной ситуации в армии.

"Взятка или побег из части становятся зачастую единственными инструментами спасения жизни и здоровья военнослужащих", - считает он.

Война в Украине - потери и РФ

Общие боевые потери армии РФ в Украине с 24 февраля 2022 г. по состоянию на утро сегодняшнего дня ориентировочно составили 326 тыс. 440 человек личного состава, в том числе за минувшие сутки наши защитники "минуснули" 860 врагов.

Изучив информацию с сайтов военных судов в РФ, журналисты обнаружили 4121 дело о самовольном оставлении части, заведенное после начала мобилизации. По 3470 делам решения уже вынесены.

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