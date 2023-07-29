Российские туристы в Батуми утверждают, что РФ не является агрессором, а то, что оккупанты творили в Абхазии называется "освобождением"

Россияне заявляют, что "ничего не знают" и не хотят знать об оккупации российскими войсками Грузии.

Как сообщают РосСМИ, российские туристы в Батуми утверждают, что Россия не является агрессором, а то, что оккупанты творили в Абхазии называется "освобождением". "Мы Абхазию от вас освободили. Они просили у нас помощи", - заявила россиянка.

При этом граждане РФ открыто говорят о том, что совершенно ничего не знают об истории Грузии, вспомнив лишь царицу Тамару. Что касается современных событий, то они также предпочитают ничего не знать и ни во что не вникать.

Окупация Грузии

В 2008 году Россия развязала войну против Грузии, оккупировав Южную Осетию и Абхазию. Военные действия длились всего несколько дней. Россия успела за это время начать наступление вглубь территории Грузии и нанести значительный урон грузинским войскам, а затем добиться выгодного перемирия, избежав международной изоляции.

После пяти дней вторжения армии РФ удалось захватить 20% грузинских территорий и провозгласить там независимые "республики".

Украинская власть выдвинула инициативы о деоккупации грузинских территорий. 25 октября 2022 года Владимир Зеленский предложил сделать формат "Крымской платформы" стартом для других платформ, которые будут способствовать освобождению территорий захваченных РФ - от Приднестровья и Абхазии до северных территорий.

В ферале 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Кремль письменно зафиксировать отказ от оккупации территорий грузинского государства в рамках возможного соглашения о мире между РФ и Украиной. Она подчеркнула, что РФ должна понять, где находятся ее реальные границы.

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