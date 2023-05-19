Это первый прямой авиарейс из РФ в Грузию за последних 4 года.

Сегодня в аэропорту Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании "Азимут", накануне получившей разрешение на возобновление полетов из России в Грузию.

Как пишет издание "Новости Грузии", рейс российской авиакомпании вылетел из московского аэропорта Внуково утром. Справочная аэропорта заявляла, что рейс прибудет в 13.40 (12:40 по киевскому времени). Однако он приземлиться раньше заявленного времени – в 13:20 (12:20 по Киеву).

Сегодняшний рейс "Азимута" в Тбилиси – первый прямой рейс межды Россией и Грузией с 2019 года. На борту находилась делегация лиц, которые называют себя посредниками в вопросе восстановления авиасообщения. В Тбилиси его готовилась встретить акция протеста, организованная одной из грузинских партий.

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"Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", – заявляла лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.

Колонна протестующих собралась в полдень на площади Республики и оттуда отправилась к аэропорту. В аэропорту Тбилиси заранее была мобилизована полиция. Как пишет российское издание "Дождь", зал ожидания закрыли, здание аэропорта оцепили правоохранители. Они отказывались называть причину.

В частности, как пишет "Новости Грузии", в здание аэропорта полиция не пропустила несколько человек с плакатом "Русский самолет иди н****".

Авиасообщение между Грузией и Россией - что нужно знать

В этом месяце власти Грузии согласились на предложении России, оккупировавшей часть их страны, о возобновлении прямого авиасообщения.

4 года назад авиасообщение было остановлено. Тогда российский диктатор Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщении на неопределенный срок. Этот шаг последовал за чередой антироссийских протестов в Грузии.

О возобновлении авиасообщения заговорили еще в январе. Тогда это вызвало негативную реакцию Украины, продолжающей бороться с российской агрессией.

10 мая Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и официально разрешил прямые авиарейсы в страну.

Вскоре соответствующие органы выдали двух стран разрешения на совершение прямых авиарейсам двум компаниям – российской "Азимут" и грузинской Georgian Airways. К этому времени разрешение на выполнение полетов получили уже две российские авиакомпании.

В Госдепартаменте США заявляли, что возобновление авиасообщения "вызовет растущую озабоченность". Также США предупредили власти Грузии о санкциях в случае возобновления перелетов, однако это не заставило руководство страны передумать.

Отметим, это был не первый раз, когда авиасообщение между странами прерывалось. Также уже было после вторжения России в Грузию в 2008 году. В 2010 возобновили чартерные перелеты, с 2014 года – регулярное авиасообщение.

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