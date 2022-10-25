Президент подчеркнул, что сотрудничество стран должно сохраняться на максимуме и после восстановления территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский предложил сделать формат "Крымской платформы" стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил во время онлайн-выступления на сессии Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы, которая проходит в Загребе.

По его словам, Крым сейчас уже 9 год отделен от самой возможности нормальной жизни.

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"На территории Крыма оккупанты не просто совершили тысячи преступлений. С 2014 года Крым - это единственная часть Европы, где продолжаются де-факто чистки по религиозному и этническому признаку. А еще постоянная российская милитаризация Крыма, уничтожения оккупантами природы Крыма, тотальное отсутствие права собственности и грабеж Крыма в интересах захватчиков", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что реинтегрировать Крым будет нелегко после лет такой оккупации, но благодаря сотрудничеству Украины и стран-партнеров это можно обеспечить, изменить ситуацию полностью.

По словам президента, сейчас Украине для поддержки для восстановления территориальной целостности нужны три вещи: военная, финансовая и санкционная.

"Потом, когда мы выйдем на наши законные государственные границы и вернем, в том числе и Крым, нужен ваш опыт - безопасный, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь после лет оккупации. Наше сотрудничество должно сохраняться на максимуме и после восстановления нашей территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Он обратился к участникам Платформы с призывом непременно посетить Крым, сразу после возвращения туда украинского флага.

"Эта часть Европы заждалась дорогих и почтенных гостей", - подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, деоккупация полуострова будет означать возрождение настоящего мира.

"Российский потенциал агрессии будет уничтожен на корне, когда украинский флаг будет вновь на своем законном месте – в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от его использования Россией как плацдарма. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится безопаснее", - сказал глава государства.

Крымская платформа

Как сообщал УНИАН, 24-25 октября в Загребе (Хорватия) пройдет первый парламентский саммит международной "Крымской платформы".

23 октября заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что участие в мероприятии примут более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей, а также более 200 аккредитованных журналистов.