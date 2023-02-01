Президент страны подчеркнула, что РФ должна понять, где находятся ее реальные границы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Кремль письменно зафиксировать отказ от оккупации территорий грузинского государства в рамках возможного соглашения о мире между РФ и Украиной.

В своем интервью для Bloomberg политик заявила, что вопрос победы Украины в войне с РФ влияет на дальнейшую оккупацию Абхазии и Северной Осетии со стороны Владимира Путина.

"Россия должна понять, где ее границы. Грузинские вопросы должны быть на столе переговоров, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе", - сказала она.

При этом Зурабишвили отметила, что Россия уже почти что проиграла войну в Украине.

"Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну", - сказала она.

Оккупация Грузии со стороны войск РФ

В 2008 году Россия развязала войну против Грузии и направила на ее территории свои войска с целью оккупации Южной Осетии и Абхазии. После пяти дней вторжения российской армии удалось забрать порядка 20% грузинских территорий и провозгласить там независимые "республики".

На фоне начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в грузинском парламенте заявили, что видят перспективу для деоккупации территорий Грузии.

Украинская власть также выдвинула инициативы о деоккупации грузинских территорий. 25 октября 2022 года Владимир Зеленский предложил сделать формат "Крымской платформы" стартом для других платформ, которые будут способствовать освобождению территорий захваченных РФ - от Приднестровья и Абхазии до северных территорий.

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