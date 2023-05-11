Российские власти озаботились "идеологическим воспитанием" своего населения после начала войны против Украины.

Российский режим решил отказаться от запрета на государственную идеологию, который прописан конституции РФ. Ранее уже о том, что в конституции России не зафиксирована национальная "идеология", возмущался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Об планах вновь изменить конституцию заявил глава минюста России Константин Чуйченко в четверг на XI Петербургском международном юридическом форуме, пишет "Московское время".

"Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии (ч. 2 ст. 13 конституции РФ)", - сказал он.

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Российский чиновник напомнил, что статья о запрете на государственную идеологию в конституции РФ заменила другую статью. В ней шла речь о том, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы является Компартия СССР.

"В принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"", - сказал Чуйченко.

После того, как российский режим при молчаливом согласии своих граждан развязал кровопролитную войну против Украины, местные власти озаботились "идеологическим воспитанием" населения, иными словами - усилением пропаганды рашизма.

Например, с 1 сентября прошлого года в школах вместо классного часа ученикам преподают так называемые "Разговоры о важном". "Самый первый урок в День знаний проводил лично президент РФ Владимир Путин. Министерство просвещения позже предлагало проводить такие же занятия пропаганды родителям школьников", - напоминает "Московское время".

Отмечается, что одной из причин войны против Украине пропагандисты и госслужащие называли защиту Россией так называемых традиционных ценностей. В ноябре Путин своим указом утвердил список таких "ценностей", в который вошли "достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу" и другие критерии. В то же время к чуждым России традициям отнесли "культивирование эгоизма, вседозволенности и безнравственности, отрицание патриотизма" и прочее.

Кроме того, отмечает российское издание, Кремль решил навязать идеологическое воспитание не только школьникам, но и своим же местным чиновникам. В частности, в феврале стало известно, что связанное с администрацией президента общество "Знание" планировало организовывать для них соответствующие лекции. Чиновникам собирались "вешать лапшу" о геополитической ситуации в мире, геостратегии России, суверенитете и территориальной целостности, "глобальном контексте украинского кризиса", а также о том, почему не сработали минские соглашения.

Война в Украине - идеология рашизма

Как сообщал УНИАН, в начале мая этого года Верховная Рада Украины признала рашизм идеологией РФ и осудила основы и практики рашизма как тоталитарные и человеконенавистнические. В своем постановлении парламент также призвал ООН и другие международные организации поддержать осуждение идеологии, политики и практик рашизма.

О том, что РФ официально стала автором новой реакционной и человеконенавистнической идеологии - рашизма советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил еще год назад. Он добавил, что РФ добровольно и в короткие сроки изолировала себя от мира и убила все свои пропагандистские "фишки десятилетия" о русской культуре, "русском мире", "русской весне", дне победы, российском спорте, российской пропаганде и прочем.

По словам Подоляка, рашизм отличается от нацизма осознанным массовым согласием нации на максимально варварские убийства и разрушения.

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