Парламент осуждает "российский нацистский тоталитарный режим" Путина.

Верховная Рада Украины приняла постановление о заявлении ВР "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении основ и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических" (№9101).

За это решение проголосовал 281 народный депутат. В соответствующем заявлении ВР осуждает рашизм как идеологию и практики, лежащие в основе государственной политики Российской Федерации.

Украинский парламент обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практик рашизма.

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ВР осуждает "российский нацистский тоталитарный режим" президента России Владимира Путина, использующий идеологию рашизма, как преступный.

Украинский парламент также призывает международное сообщество присоединиться к признанию действующего политического режима России преступным, Российской Федерации - государством-террористом, а действий, совершенных органами государства-террориста и его политическим и военным руководством во время широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины - геноцидом украинского народа.

Кроме того, ВР призывает международное сообщество принять действенные меры для привлечения военно-политического руководства России к ответственности за совершение против Украины и украинского народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

Рада также обращается к государствам мира с призывом объединить усилия для преодоления угроз, которые несет для мира и безопасности действующий политический режим РФ, идеология и практики рашизма.

В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления отмечается, что принятие этого заявления позволит сформировать единый подход международных институтов к определению российской политики как основы совершения ею неоправданной вооруженной агрессии против Украины и будет способствовать объединению усилий для преодоления угроз для мира и безопасности. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Война России против Украины - что надо знать

РФ рано утром 24 февраля 2023 года ворвалась в Украину и начала бомбить мирные населенные пункты. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли десятки тысяч человек.

В начале мая прошлого года советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал, что российские власти официально стали авторами новой реакционной и человеконенавистнической идеологии - рашизма.

По словам Подоляка, рашизм отличается от нацизма осознанным массовым согласием нации на максимально варварские убийства и разрушения.

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