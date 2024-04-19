В зону подтопления могут попасть более 100 населенных пунктов, в которых проживает около 17,5 тыс. человек.

В Тюменской области Российской Федерации зафиксировано рекордное с 1947 года наводнение. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на губернатора региона Александра Моора.

Отмечается, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает расти. Так, в городе Ишим река за сутки поднялась на 228 см, достигнув уровня 690 см, в селе Абатском - на 33 см, до 522 см. При этом самый высокий уровень в Ишиме в пределах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

По данным СМИ, с 8 апреля в Тюменской области введен режим чрезвычайного положения из-за угрозы наводнения. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть более 100 населенных пунктов, в которых проживает около 17,5 тыс. человек.

Наводнения в РФ - последние новости

Россия продолжает тонуть - под воду уходит Курган, объявлена эвакуация. Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года.

Местные власти призвали людей срочно эвакуироваться. В частности, была объявлена эвакуация в трех микрорайонах Кургана.

Ранее УНИАН сообщал, что в российском Орске Оренбургской области из-за повреждения дамбы затопило часть города. Вода продолжала прибывать.

Жители города за несколько дней до прорыва плотины заметили, что из-под сооружения сочится вода, после чего пригласили священника провести молебен, надеясь избежать наводнения.

Вслед за Орском тонуть начал Оренбург. 10 апреля сообщалось, что угроза есть и для других населенных пунктов Южного Урала. В частности, в городе Курган власти укрепляли мешками с песком берега реки Тобол.

Впоследствии паводок добрался до Западной Сибири, подтопив еще три области. Так, в Томской области было подтоплено более 100 домов, три населенных пункта оказались отрезанными от города.

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