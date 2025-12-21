Ударами по "теневому флоту" РФ Украина стремится перекрыть нефтяные доходы, которые продолжают финансировать войну Путина.

Украинские военные нанесли удар по российскому нефтяному танкеру "теневого флота" РФ в Средиземном море, что говорит о существенном расширении долгосрочной морской кампании Киева против инфраструктуры Москвы, которая позволяет обходить санкции. Об этом пишет Forbes.

Последствия таких ударов для РФ

По словам эксперта по России в Немецком институте международных отношений и безопасности Яниса Клуге, интенсивные атаки на танкеры "теневого флота" могут перекрыть ключевые маршруты для экспорта российской нефти, что будет иметь прямые последствия для объемов экспорта и доходов государства.

В Центре стратегических и международных исследований оценили, что теневой флот РФ перевозит около 3,7 млн баррелей нефти в день, что составляет примерно 65% морского экспорта нефти и приносит 87-100 млрд долларов в год.

В Forbes подчеркнули, что Украина стремится перекрыть нефтяные доходы, которые продолжают финансировать войну России, усиливая давление на военные объекты.

"Эта стратегия требовала времени для внедрения, поскольку Украина должна была продемонстрировать, что ответ на эскалацию со стороны России не вызовет западных репрессий, фактически разоблачив блеф Москвы. В течение 2025 года Киев сосредоточился на ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, а затем перенес свое внимание на экспортную инфраструктуру, в частности нефтяные терминалы в таких портах, как Новороссийск", - напомнили в материале.

Давление Украины на вражескую инфраструктуру

Такой прогресс, отмечает издание, показывает переход от символических препятствий к постоянному давлению на способность России перерабатывать и транспортировать энергетические экспортные товары.

"Украинские морские дроны фактически ввели частичную блокаду Черноморского флота России. Наиболее очевидным контрмероприятием Москвы было бы сопровождать свой теневой флот, нарушающий санкции, военными кораблями в Черном море, но это подвергало бы эти сопроводительные корабли тем же угрозам со стороны дронов, превращая защиту в дополнительную нагрузку", - добавили в Forbes.

В то же время старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Самуэль Бендетт отметил, что РФ сосредоточена на том, чтобы держать украинские беспилотные надводные суда как можно дальше от своего побережья.

"Ключевым является задача ударов по ним с помощью беспилотников с большей дальностью действия", - сказал Бендетт.

Однако эксперт добавил, что украинские контрмеры также не стоят на месте. В частности беспилотные суда уже оснащены дронами с видом от первого лица, благодаря чему их можно использовать как перехватчики российских дронов.

"По мере продолжения борьбы за Черное море Украина продемонстрировала способность расширять поле боя, а не просто бороться за него. Сочетая операции на поверхности, под поверхностью и с помощью беспилотников дальнего действия, Киев увеличивает угрозу, с которой сталкиваются как российские военные, так и коммерческие суда, заставляя Кремль защищать территории далеко за пределами традиционных морских узких мест", - подчеркнули в Forbes.

Плохие новости для РФ

В свою очередь российские военные комментаторы признали, что РФ не ответила ни прямо, ни асимметрично, отметив проблемы, с которыми сталкивается Россия, защищая коммерческое судоходство за пределами Черного моря.

В то же время доцент кафедры политических наук Питтсбургского университета Уильям Спаниел отметил, что в будущем Украина может адаптировать элементы кампании хуситов против судоходства в Красном море, используя морские беспилотники, такие как Sea Baby, для того, чтобы давить на морскую торговлю, которая связана с РФ.

"Имея меньше географических ограничений, Украина могла бы применить тот же подход на других театрах военных действий, включая Балтику и Арктику. В совокупности эти события свидетельствуют о том, что Москва вынуждена защищать свою морскую торговлю на все большем количестве театров военных действий", - подытожили в издании.

"Теневой флот" РФ - последние новости

Ранее CNN писало, что Россия использует теневой флот, чтобы шпионить за странами Европы. Одним из примеров шпионской деятельности россиян является танкер "Боракай", судно "теневого флота", которое находится под санкциями.

Также сообщалось, что более 40 судов "теневого флота" РФ попали под санкции Евросоюза. Известно, что эти танкеры обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России, причастны к перевозке военной техники или транспортировки похищенного украинского зерна или культурных ценностей из Украины.

В то же время в ЕС сообщили, что и в дальнейшем готовы усиливать давление на Россию и сеть ее "теневого флота", в том числе путем наложения новых санкций.

