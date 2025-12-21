Дата 21 декабря интересна одним украинским и многими международными праздниками.

Дата 21 декабря интересна уникальным астрономическим событием, которое происходит только раз в году. Праздник сегодня в Украине посвящается государственной структуре, а на планете проводится множество интересных мероприятий. Давние народные верования предупреждают об опасности конфликтов.

Какой сегодня праздник в мире

21 декабря наступает зимнее солнцестояние - самая длинная ночь года в северном полушарии Земли и самая короткая в южном. В Европе это событие считается началом настоящей астрономической зимы.

Любители интеллектуальных игр отмечают сегодня праздник День рождения кроссворда. В честь него среди любителей таких задач проводятся соревнования по решению на скорость.

Есть также многие международные праздники сегодня - День коротких рассказов, День фонарика, День глупостей, День баскетбола, День жареных креветок.

Какой сегодня праздник в Украине

Как и по всей планете, в нашей стране проходит день зимнего солнцестояния. В Киеве светлое время суток продлится всего 8 часов, а ночь - целых 16 часов. Однако уже начиная с 22 числа продолжительность дня начнет постепенно увеличиваться.

Также в сегодняшнюю дату празднуется День государственной службы занятости. Поздравления получают все профессионалы, которые помогают украинцам найти работу.

Какой сегодня праздник церковный

Святителя Петра, митрополита Киевского, чтят сегодня все православные, которые придерживаются нового стиля. В молитвах у него просят исцелить болезни, помочь пережить трудности и защитить семью от горя. Если обратиться к старому стилю, то в нем праздник сегодня проводится в память о мученице Анфисе Римской.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы дня указывали на будущую погоду по количеству снега:

чем выше снежный покров, тем холоднее будет остаток зимы;

иней покрыл фруктовые деревья - к хорошему урожаю следующим летом;

если гремит гром, то нужно ждать сильных морозов;

ясное небо означает, что погода в январе будет однообразной.

Наши предки в праздник 21 декабря готовились к Рождеству: убирали в доме, стирали праздничную одежду и рубили скот на мясо. В хлеву смотрели на остаток корма для животных и подсчитывали, нужно ли докупить больше. В целом дату старались провести спокойно, без скандалов и суеты.

Есть поверье, что если загадать желание в самую долгую ночь года, то оно точно сбудется. Но о задуманном нельзя рассказывать.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит заниматься рукоделием и готовкой (рискуете пораниться), оставлять дела неоконченными, ссориться с близкими и доказывать правоту. Также из-за того, какой сегодня церковный праздник, запрещено лениться - это разозлит святого Петра.

