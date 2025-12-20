Информацию подтвердила в комментарии медиа староста села.

В ночь на 20 декабря российские оккупационные войска зашли в приграничное село Грабовское Сумской области.

Об этом со ссылкой на источники сообщило местное издание "Кордон.Медіа". Отмечается, что это село расположено непосредственно на линии границы. Там находились гражданские жители, которые ранее письменно отказались от эвакуации.

"Нам известно, что речь идет о чуть более полусотни граждан. Их вывезли на территорию Российской Федерации для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий", – говорится в сообщении.

Журналисты также сообщают о дальнейшем движении российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное. В последнем по состоянию на утро 20 декабря тоже находились гражданские. Однако вечером началась эвакуации.

" Красный Крест, Белые Ангелы и представители власти вывезли людей, но это 1/4 жителей, которые там находились. Другие, несмотря на предупреждение о ситуации, остались", – добавили в "Кордон.Медіа".

Дополнено: Издание "Суспільне" тоже сообщает о том, что россияне вывезли из Грабовского около полусотни жителей. Информацию журналистам подтвердила по телефону староста села Лариса Кремезная. Отмечается, что детей среди них не было.

Кроме того, соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула рассказал "Суспільному" об активизации российских захватчиков в районе Грабовского. Ситуация на том участке уточняется.

Война в Украине: важные новости

Вечером 20 декабря российские захватчики сбросили авиабомбы на Изюм Харьковской области. В результате атаки погибли супруги – мужчина 47 лет и его 42-летняя жена, которая является работником полиции.

Тем временем враг продолжает атаковать Одесскую область. Захватчики попали в резервуары в порту Южный. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

