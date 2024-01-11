В сети публикуют видео из города.

В Новосибирске более 100 домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосети. Температура воздуха в городе опустилась до -14°.

В мэрии города заявили, что ночью стало известно о дефекте на теплотрассе на левом берегу и изливе воды. К утру затопило улицы, трамвайные пути и частные дома. Без отопления и горячей воды остались 104 дома и 13 социальных учреждений. Позже власти заявили, что в зоне аварии находятся 64 школы и 70 детских садов

Telegram-канал "Сибирский Экспресс" пишет, что местные жители говорят о большем количестве пострадавших домов. Кроме того, в больницах левого берега прекратили плановые госпитализации и оказание хирургической помощи.

Коммунальный коллапс в России: последние новости

В последнее время в РФ ежедневно сообщают о серьезных коммунальных авариях в разных регионах.

По данным "Сирены", в первую неделю 2024 года они затронули Карелию, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Воронеж, Рязань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Волгоград, Владивосток, Находку, а также Тверскую, Ленинградскую, Ярославскую, Московскую, Тульскую и Свердловскую области. Также известно о проблемах в Татарстане и Дагестане.

В сети появлялись видео сгоревшей инфраструктуры, затопленных домов, а также обращения россиян к Путину, в которых те жалуются, что живут "как в блокадном Ленинграде".

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