Православный праздник сегодня получил народное название Петр-полукорм.

21 декабря по новому церковному календарю православная церковь чтит память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси. О том, какие обычаи соблюдали наши предки, что разрешено и запрещено делать в эту дату, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, рассказываем далее.

Православный праздник сегодня в Украине

Петр жил во второй половине XIII - начале XIV века. По церковному преданию, он родился на Волыни, а его матери еще до рождения сына стало известно, что ее сыну уготована особая судьба - такое откровение она получила во сне.

Петр с ранних лет отличался тягой к знаниям, рано научился читать, а в 12 лет его отдали в монастырь, где он изучал Священное Писание, книжные науки и постигал искусство иконописи. Иконы, написанные им, раздавали паломникам и прихожанам монастыря.

Видео дня

В монастыре Петр сблизился с князем Юрием Львовичем Галицким, а также познакомился с киевским митрополитом Максимом. Вскоре, по благословению наставника Петр покинул монастырь и основал новую обитель в уединенном месте на берегу реки Раты.

Когда умер галицкий митрополит Нифонт, Петра избрали его преемником. В это же время скончался и киевский митрополит Максим - на его кафедру претендовал игумен Геронтий, которого поддерживал тверской князь Юрий. Споры о судьбе Галицкой митрополии и требования северных князей упразднить ее продолжались несколько лет, пока Константинопольский патриарх Афанасий I не принял решение - объединить две митрополии и утвердил Петра митрополитом Киевским и всея Руси.

Некоторое время святитель жил в Киеве, а затем переехал во Владимир. В 1325 году, по просьбе князя Ивана I Калиты, митрополит Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

21 декабря по юлианскому календарю отмечают день памяти святой Анфисы Римской - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем просят в молитвах 21 декабря, традиции даты, чего нельзя делать сегодня

В молитвах к святителю Петру просят исцеления от тяжелых болезней, помощи в жизненных трудностях, поддержки в сложных ситуациях.

В народном календаре этот день известен как Петр-полукорм - название связано с тем, что к концу декабря, по поверьям, половина зимних кормов для скота уже была израсходована.

В это время продолжается подготовка к празднику Рождество Христово - напомним, что по новому стилю его отмечают 25 декабря. В народе верят, что в это время особенно легко сглазить дом и его хозяев, поэтому для защиты жилища на видное место нужно положить серебряный предмет - чаще всего кладут небольшую серебряную ложку. Считается, что она отводит злые помыслы и оберегает семью.

День следует провести в спокойствии, можно делать уборку.

В церковный праздник 21 декабря церковь призывает воздерживаться от ссор, злобы и зависти, нельзя завидовать, мстить, лениться, отказывать в помощи. Продолжается Рождественский пост - сегодня разрешаются блюда с растительным маслом.

По народным поверьям 21 декабря нельзя:

работать с острыми предметами - можно пораниться;

оставлять незавершенные важные дела, особенно долги;

вступать в конфликты и выяснять отношения - это сулит затяжные неприятности.

Считается, что день лучше провести тихо, в домашних делах и без лишних разговоров.

Приметы на 21 декабря

По приметам дня судят, какой будет зима, лето и урожай в новом году:

разыгралась вьюга со снегом - лето будет дождливым;

ясная погода - к спокойной зиме;

синицы прячутся под крышей - будет метель;

много снега - год будет хлебным;

снега мало и очень холодно - лето будет жарким и засушливым;

вороны сидят на верхушках деревьев - к холодам, летают - к снегу, ходят по земле - к оттепели.

В народе было замечено, что какой день на Петра-полукорма, таким, по поверьям, будет и сентябрь.

Вас также могут заинтересовать новости: