Отмечается, что расходы общего фонда госбюджета были меньше запланированных.

С начала 2025 года налоговый долг в Украине вырос в полтора раза. Сейчас он составляет 201 миллиард гривень.

Такое заявление во время заседания подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного финансового контроля сделала глава Счетной палаты Ольга Пищанская. По ее словам, стремительный рост налогового долга повлиял на выполнение государственного бюджета.

Так, расходы общего фонда госбюджета были меньше запланированных на 161 миллиард гривень.

"В частности, расходы сектора безопасности и обороны – меньше плана на 70 млрд грн, Министерства социальной политики, семьи и единства Украины – на 25,5 млрд грн, Министерства здравоохранения Украины – на 11 млрд грн", – сообщается на сайте Счетной палаты.

Налоги в Украине: другие новости

Министерство финансов опубликовало законопроект о введении НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с 2027 года. В нем предлагают установить с 1 января 2027 года обязанность регистрации ФЛП как плательщика налога на добавленную стоимость в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в течение года превышает 1 миллион гривень.

Ранее введение налогообложения доходов с цифровых платформ (так называемый "налог на OLX") и отмена льготы по регистрации НДС для физлиц-предпринимателей было среди требований Международного валютного фонда для предоставления кредита Украине.

