Профессор экономики из Гарварда Джадд Кесслер посоветовал сделать две простых вещи, чтобы быть более удачным в поиске партнера.

В своей статье для CNBC он напомнил, что недавний отчет Tinder показал пессимистичный настрой на свидания как у женщин, так и у мужчин: 94% женщин и 91% мужчин считают, что знакомства становятся все сложнее.

При этом профессор предложил посмотреть на знакомства, как на рыночную систему, проблема которой - слишком много вариантов. Кесслер посоветовал оптимальный подход из двух частей, который поможет справиться с этой проблемой:

Отсеивайте незаинтересованных. Агрессивно отсеивайте людей, основываясь на их заинтересованности в вас. Возможно, вы привыкли отсеивать людей, которые ниже вашего уровня: свайпать влево тех, кто вам не нравится, или прерывать чат, если кто-то недостаточно обаятелен. Но вам также нужно выработать привычку отбрасывать тех, кто не проявляет достаточно сильного желания познакомиться с вами. Быстро отбрасывать таких людей и двигаться дальше может быть сложно, но это необходимо.

Прислушивайтесь к индивидуальным предпочтениям. Определите, чего вы желаете в партнере. Что вы особенно цените, что может быть нетипичным для других? Экономисты называют это вашими индивидуальными предпочтениями, отличая их от общих предпочтений, которые встречаются чаще. Конечно, вам могут нравиться люди с классической привлекательностью, высокооплачиваемые работники и высокий социальный статус. Но эти общие предпочтения привлекают множество потенциальных партнеров, помимо вас. Шанс того, что именно вы окажетесь тем человеком, который больше всего их заинтересует - среди множества вариантов - скорее всего, невелик. Напротив, человек, который вам нравится из-за ваших индивидуальных предпочтений - это более вероятный вариант.

