Это водохранилище помогло Земле превратиться из огненной планеты в пригодный для жизни мир.

Когда-то наша Земля была горячей планетой, на которой магма текла в одном огромном океане. В то же время когда 4,6 млрд лет назад появилась наша планета, то космос не был самым благоприятным местом. Как пишет Wionews, хаотичная среда и постоянные бомбардировки привели к тому, что поверхность и внутренняя часть планеты оставались почти в постоянном расплавленном состоянии.

Поэтому возникает вопрос, если магма была разлита повсюду, где же тогда находилась вода? Исследование показывает, что Земля прятала ее глубоко в минерале в мантии. Это было время, когда расплавленная магма превратила планету в пылающую печь.

"В течение миллионов лет Земля превратилась из горячего космического тела в расплавленном состоянии в прохладную и спокойную твердую планету. Океаны наполнились водой, которая скрывалась где-то на планете", - отметили в материале.

В то же время профессор Чжисюэ Ду из Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук (GIGCAS) попытался разгадать эту тайну тайника воды на Земле. Исследователи из его команды рассказали, что большое количество воды было фактически "заперто" глубоко внутри мантии Земли. Минерал, который содержится в мантии в большом количестве, действовал как микроскопический "контейнер для воды" во время затвердевания планеты. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Science.

Поэтому именно такое водохранилище помогло Земле превратиться из огненной планеты в пригодный для жизни мир, в котором мы живем сегодня.

"Команда решила проверить предыдущую теорию, согласно которой бриджманит (нижняя мантия Земли - УНИАН) имел ограниченную способность сохранять воду в условиях низких температур. Они построили экспериментальную установку с алмазными наковальнями, оснащенную лазерным нагревом и высокотемпературной визуализацией, чтобы понять экстремальные условия на глубине более 660 километров и обнаружить сигналы воды в образцах бриджманита. Они постепенно повышали температуру до примерно 4100 градусов Цельсия, что помогло им узнать, как это влияет на способность минералов впитывать воду", - добавили в Wionews.

Такая симуляция показала, что способность бриджманита "удерживать воду" увеличивалась с повышением температуры. Это означает, что во время самой жаркой фазы "магматического океана" Земли он изменился, чтобы удерживать гораздо больше воды.

"После затвердевания магматического океана нижняя мантия стала самым большим водохранилищем в твердой мантии. Постепенно эта вода достигла поверхности из-за магматической активности", - объяснили в издании.

