Составлен гороскоп на 21 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака. Стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Также конец недели благоприятен для общения с родными.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен - Карта "Император"
Воскресенье требует упорядоченности и ответственности. Даже в выходной день вам захочется держать все под контролем. Поэтому можете заняться планированием следующей недели. Расставьте четко приоритеты. Уверенность в себе даст ощущение стабильности.
Телец - Карта "Туз Кубков"
Эмоции Тельцов дадут о себе знать. Воскресенье способствует искреннему общению и проявлению чувств. Хороший день для встречи с близкими людьми и заботы о себе. Позвольте себе почувствовать больше. Прислушивайтесь к собственной интуиции.
Близнецы - Карта "Двойка Жезлов"
Вы можете задуматься о выборе или направлении движения. В этот день стоит подумать о дальнейших шагах к цели. Главное - не делайте ничего в спешке. Планы на будущее нуждаются в ваших коррективах. Дайте себе время взвесить все варианты.
Рак - Карта "Королева Кубков"
Вы лучше почувствуете собственные потребности и эмоции других. Воскресенье способствует душевным разговорам и заботе. У вас появится желание сделать подарок или сюрприз близким людям. Это поднимет настроение и им, и вам. Поэтому не бойтесь делиться теплом и искренностью.
Лев - Карта "Шестерка Жезлов"
Возможно ощущение радости от сделанного ранее. Этот день принесет маленькую победу или признание. Позвольте себе гордость без преувеличений. Вы на правильном пути. Главное сейчас - не останавливаться.
Дева - Карта "Умеренность"
Девам не стоит впадать в крайности в любой сфере жизни. Вам нужно восстановить внутреннее равновесие. Спокойствие станет вашим ресурсом. В отношениях с любимым человеком проявите поддержку. Вам следует быть рядом сейчас.
Весы - Карта "Влюбленные"
Тема выбора или отношений может выйти на первый план. Весам стоит решиться на серьезные решением. Важно слушать сердце, но не забывать об ответственности. Если у вас нет второй половинки, то в воскресенье вас ждет интересное знакомство. Присмотритесь внимательно к своему окружению.
Скорпион - Карта "Смерть"
У Скорпионов произойдет завершение или осознание чего-то. Старое отойдет на второй план, освобождая место для нового. Трансформация сейчас вам на пользу. Поблагодарите судьбу за опыт и двигайтесь вперед. Совсем скоро произойдет что-то интересное.
Стрелец - Карта "Паж Жезлов"
День пройдет легко и без лишней суеты. Может появиться идея или желание попробовать что-то новое. Воскресенье способствует спонтанности и вдохновению. Позвольте себе маленькое приключение. Оно оставит незабываемые воспоминания.
Козерог - Карта "Десятка Пентаклей"
Козерогам стоит провести этот день с родными. Если нет возможности встретиться, то хотя бы позвоните близким. А еще обратите внимание на свое состояние. В последнее время вы много работали и, вероятно, чувствуете усталость. Больше отдыхайте.
Водолей - Карта "Маг"
У Водолеев есть все ресурсы, чтобы проявить себя. Даже в воскресенье вы можете почувствовать внутреннюю силу действовать. День способствует инициативе и новым замыслам. Главное - верить в собственные возможности. У вас все получится, если вы действительно этого захотите.
Рыбы - Карта "Луна"
В этот день вам лучше не спешить с выводами. Наблюдайте и доверяйте интуиции. Возможно, не все сейчас заметно, но истина рядом. Также есть вероятность обмана. Особенно это касается ваших друзей.