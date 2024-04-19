Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года.

Наводнение в России набирает обороты – в воде продолжает тонуть Курган. Уровень воды в реке Тобол растет и уже превышает отметку в 10 метров.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы. Отмечается, что за 2 часа уровень воды в реке увеличился на 2 сантиметра. Вода уже заходит в 13 населенных пунктов, еще 8 – в зоне риска подтопления и затопления.

Местные власти призывают людей срочно эвакуироваться. В частности, объявлена эвакуация в трех микрорайонах Кургана. На кадрах, опубликованных в сети, слышны звуки сирен.

В то же время губернатор области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. По его словам, участок плотины, построенный в 2014 году, "испытывает большую гидравлическую нагрузку из-за резкого подъема уровня воды и оттаивания нижней части грунта, из-за чего проявляются протечки и отслоения".

Наводнение в России: другие новости

В начале апреля в российском Орске Оренбургской области из-за повреждения дамбы затопило часть города. Вода продолжала прибывать. Отмечалось, что жители Орска за несколько дней до прорыва плотины заметили, что из-под сооружения сочится вода, после чего пригласили священника провести молебен, надеясь избежать наводнения.

Вслед за Орском тонуть начал Оренбург. Уже 10 апреля сообщалось, что угроза есть и для других населенных пунктов Южного Урала. В частности, в городе Курган власти укрепляли мешками с песком берега реки Тобол.

Позже паводок добрался до Западной Сибири, подтопив еще три области. В Томской области подтоплено более 100 домов, три населенных пункта отрезаны от города. В Кемеровской области из берегов вышла река Мрассу, а в Новосибирской было подтоплено 200 участков.

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