Новый год 2026 наступит уже очень скоро, поэтому образ для встречи праздника должен говорить о действии, свободе и внутренней силе. Специально для УНИАН астролог Вера Антонова рассказала, что Огненная Лошадь благосклонна к тем, кто не боится ярких деталей и асимметрии и как выбрать праздничный образ в зависимости от вашего года по восточному гороскопу.
Ранее мы рассказывали, в чем встречать Новый 2026 год по знаку Зодиака.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
В каких цветах встречать Новый год - советы астролога
Антонова говорит, что Лошадь в восточной традиции символизирует свободу, движение, смелость и высокую жизненную энергию. Огненная Лошадь не терпит лени, но щедро вознаграждает тех, кто готов брать ответственность и двигаться вперед. Поэтому в 2026 году шанс изменить жизнь будет у каждого - при условии, что вы действительно действуете. Это год, когда многое зависит от вас самих.
Астролог подчеркивает, что грядущий год обещает быть насыщенным позитивом, расширением горизонтов и также благоприятным для обучения, ведь в астрологическом смысле энергия Лошади перекликается с Юпитером - планетой роста, высших знаний, философии, веры, авторитета и великих идей.
"Чтобы "поймать удачу за хвост", стоит поддержать символ года и на уровне стиля - через цвета и фактуры одежды. Все 12 животных восточного календаря условно делятся на пять стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода", - пояснила она.
Стихия Дерева: Тигр, Кролик
По словам Веры Антоновой, дерево питает Огонь, поэтому важно не переигрывать, а сохранять баланс. Поэтому представители этой стихии должны запомнить, в чем встречать Новый год 2026 именно им - подойдут сдержанные образы в зеленых, оливковых и природных оттенках.
Стихия Огня: Лошадь, Дракон
"Это ваша сцена, но вы можете усилить ее еще больше красными, бордо, оранжевыми и коралловыми оттенками", - отмечает астролог.
Что касается стиля, по ее рекомендации, лучше выбирать оверсайз-одежду, которая не сковывает движений.
Стихия Земли: Собака, Коза, Бык
"Земля сдерживает Огонь, обеспечивая стабильность. Так что подойдут такие цвета, как бежевый, песочный, карамельный, терракотовый, горчичный", - объясняет Антонова.
При этом она намекнула, в чем встречать 2026 год женщинам этой стихии - стиль наряда лучше выбирать в духе спокойной элегантности, old money, отдавая предпочтение качественным тканям.
Стихия Металла: Обезьяна, Петух, Змея
Представителям этих лет подойдут смелые образы с металлическими акцентами.
"Экспериментируйте - здесь нет жестких рамок. Но не забудьте добавить к образу серебристые аксессуары", - говорит астролог.
Относительно цветовой гаммы она советует остановить выбор на серебре, металлике, светло-серых, серых оттенках.
Стихия Воды: Крыса, Свинья
"Вода гасит Огонь, поэтому важна осторожность. Я не советую тотальный черный - добавляйте свет, фактуру, детали", - говорит астролог.
Вместо этого она предлагает обратить внимание на синие, графитовые, темно-синие оттенки или черный цвет, но с акцентами.
Главный совет в выборе образа для встречи нового года от астролога - выбирать асимметричные, подвижные образы, которые дарят ощущение свободы.
"Огненная Лошадь любит тех, кто не стоит на месте - ни в действиях, ни в стиле", - подытожила Вера Антонова.