Новый год 2026 наступит уже очень скоро, поэтому образ для встречи праздника должен говорить о действии, свободе и внутренней силе. Специально для УНИАН астролог Вера Антонова рассказала, что Огненная Лошадь благосклонна к тем, кто не боится ярких деталей и асимметрии и как выбрать праздничный образ в зависимости от вашего года по восточному гороскопу.

В каких цветах встречать Новый год - советы астролога

Антонова говорит, что Лошадь в восточной традиции символизирует свободу, движение, смелость и высокую жизненную энергию. Огненная Лошадь не терпит лени, но щедро вознаграждает тех, кто готов брать ответственность и двигаться вперед. Поэтому в 2026 году шанс изменить жизнь будет у каждого - при условии, что вы действительно действуете. Это год, когда многое зависит от вас самих.

Астролог подчеркивает, что грядущий год обещает быть насыщенным позитивом, расширением горизонтов и также благоприятным для обучения, ведь в астрологическом смысле энергия Лошади перекликается с Юпитером - планетой роста, высших знаний, философии, веры, авторитета и великих идей.

"Чтобы "поймать удачу за хвост", стоит поддержать символ года и на уровне стиля - через цвета и фактуры одежды. Все 12 животных восточного календаря условно делятся на пять стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода", - пояснила она.

Стихия Дерева: Тигр, Кролик

По словам Веры Антоновой, дерево питает Огонь, поэтому важно не переигрывать, а сохранять баланс. Поэтому представители этой стихии должны запомнить, в чем встречать Новый год 2026 именно им - подойдут сдержанные образы в зеленых, оливковых и природных оттенках.

Стихия Огня: Лошадь, Дракон

"Это ваша сцена, но вы можете усилить ее еще больше красными, бордо, оранжевыми и коралловыми оттенками", - отмечает астролог.

Что касается стиля, по ее рекомендации, лучше выбирать оверсайз-одежду, которая не сковывает движений.

Стихия Земли: Собака, Коза, Бык

"Земля сдерживает Огонь, обеспечивая стабильность. Так что подойдут такие цвета, как бежевый, песочный, карамельный, терракотовый, горчичный", - объясняет Антонова.

При этом она намекнула, в чем встречать 2026 год женщинам этой стихии - стиль наряда лучше выбирать в духе спокойной элегантности, old money, отдавая предпочтение качественным тканям.

Стихия Металла: Обезьяна, Петух, Змея

Представителям этих лет подойдут смелые образы с металлическими акцентами.

"Экспериментируйте - здесь нет жестких рамок. Но не забудьте добавить к образу серебристые аксессуары", - говорит астролог.

Относительно цветовой гаммы она советует остановить выбор на серебре, металлике, светло-серых, серых оттенках.

Стихия Воды: Крыса, Свинья

"Вода гасит Огонь, поэтому важна осторожность. Я не советую тотальный черный - добавляйте свет, фактуру, детали", - говорит астролог.

Вместо этого она предлагает обратить внимание на синие, графитовые, темно-синие оттенки или черный цвет, но с акцентами.

Главный совет в выборе образа для встречи нового года от астролога - выбирать асимметричные, подвижные образы, которые дарят ощущение свободы.

"Огненная Лошадь любит тех, кто не стоит на месте - ни в действиях, ни в стиле", - подытожила Вера Антонова.

