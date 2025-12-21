Обычно хорошо прожаренная чугунная сковородка является очень прочной.

Обычно на чугунной сковороде можно готовить почти все. Однако есть три продукта, которые не стоит класть на эту посуду. Поэтому эксперт по чугунной посуде Уилл Копенхавер рассказал для martha stewart, о чем идет речь.

Чего следует избегать во время готовки на чугунной посуде?

Продукты с высоким содержанием кислоты (к примеру, помидоры)

Во время приготовления с использованием масел и жиров, на сковороде образуется налет, однако кислотные продукты могут разрушить его.

Видео дня

"Большинство людей готовят пищу с использованием как жиров, так и кислот, и любая прожарка сковородки, потерянная из-за кислых ингредиентов, восстанавливается с помощью жиров, используемых для приготовления пищи", - объясняют в материале.

По словам Копенхавера, хорошо прожаренная чугунная сковородка является очень прочной и может выдерживать разумное количество кислотных продуктов без существенных изменений, однако длительное воздействие может нанести некоторый вред прожарке.

Отмечается, что самым известным кислым продуктом, который не стоит готовить на чугунной сковороде, являются помидоры. Эксперт призывает людей не бояться подогревать томатный соус для пасты, однако если вы планируете медленно тушить этот ингредиент в течение нескольких часов, то вам следует рассмотреть другую посуду.

Специалисты объясняют, что чем дольше поверхность находится возле кислотного соуса, тем быстрее ускоряется цикл окисления и растворения.

Нежная рыба

Во время приготовления рыбы на чугунной сковороде проблема прилипания не так актуальна, как уровень мастерства повара. Шеф-повара в ресторанах могут переворачивать и обжаривать даже самые хрупкие рыбные филе, однако домашним поварам следует использовать другую сковороду, к примеру, стандартную из нержавеющей стали или сковороду с антипригарным покрытием.

Яйца

Чтобы приготовить яичницу или омлет без прилипания, стоит учесть следующие вещи:

вам нужна очень хорошо прожаренная сковорода, которая имеет надежную антипригарную поверхность;

предварительный разогрев чугунной сковородки является обязательным;

температура приготовления: сковорода не должна быть слишком горячей или слишком холодной.

"Яйца являются деликатными и легко пережариваются, становясь резиновыми и жесткими. Это может произойти быстро, если температура слишком высока. С другой стороны, если сковорода слишком холодная, белок яиц может слиться с поверхностью сковороды и прилипнуть", - добавляют в martha stewart.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, почему нужно обязательно стирать подушки и как часто это делать. По их словам, грязные подушки могут способствовать раздражению кожи, высыпаниям, забитости носа и даже плохому качеству сна.

Также стало известно, как следует стирать джинсы, чтобы они долго носились. Отмечается, что если вы сделаете это перед тем, как бросить джинсы в стиральную машину, то они сохранят свою идеальную форму и не зацепятся за другие вещи.

Вас также могут заинтересовать новости: