Сейчас бронированным транспортом вывозят даже тех, кто ранее отказывался от эвакуации.

Из приграничных громад Сумской области проходит эвакуация гражданских после сообщений о том, что российские войска вывезли из приграничного села области его жителей.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров. "Из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Сейчас они находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь", - детализировал Григоров.

По словам главы ОВА, эвакуируют всех людей, которые подали заявки. Эвакуация проходит во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами.

"Враг не оставляет выбора жителям населенных пунктов у границы. Единственный правильный шаг - эвакуация ради сохранения жизни", - написал Григоров.

Свежая информация от Григорова об эвакуации появилась после данных СМИ о том, что на Краснопольщине Сумской области российские войска зашли в приграничное село и вывезли оттуда людей. Хотя в своем посте глава ОВА прямо не связывал эвакуацию с такими данными СМИ.

Информация о вывозе в РФ украинцев на Сумщине

Вечером 20 декабря издание "Кордон.Медиа" сообщило, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в приграничное село Грабовское Сумской области. Там находились гражданские жители, которые ранее письменно отказались от эвакуации.

По данным издания оккупанты отправили в РФ более полусотни жителей этого села для проведения так называемых фильтрационных мероприятий.

Журналисты также сообщают о дальнейшем движении российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное. В последнем по состоянию на утро 20 декабря тоже находились гражданские. Однако вечером началась эвакуации.

