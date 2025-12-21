Даже если РФ сможет вывести пораженную недавно лодку на ремонт, обратно ее завести не получится из-за позиции Турции, объясняет Рыженко.

Несколько лет назад Черноморский флот РФ насчитывал семь подводных лодок, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Но сейчас вражеских ракетоносителей в Черном море гораздо меньше.

Как рассказал изданию NV Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил ВСУ, всего россиянами было построено шесть новых субмарин проекта "Варшавянка". Был еще один носитель крылатых ракет – подводная лодка проекта 877 Алроса, которой уже более 30 лет. Часть этих лодок регулярно ходила в порт Тартус, что в Сирии, для участия в войне.

На момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Черном море РФ имела пять субмарин – это были четыре подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" и одна проекта 877 "Алроса". По словам Рыженко, они находились в оккупированном Севастополе и активно задействовались для ударов по Украине.

"Бегство" субмарин в Новороссийск

В сентябре 2023 года в Севастополе была атакована подводная лодка, носитель ракет "Калибр" под названием "Ростов-на-Дону". После этого инцидента россияне перевели остальные субмарины в порт Новороссийска. Напомним, что там недавно была поражена подводная лодка проекта "Варшавянка".

Учитывая все потери, сейчас в Черном море страна-оккупант имеет три боеспособных подводных ракетоносителя, говорит эксперт. Речь идет о двух кораблях проекта 636.3 "Варшавянка" и одном – "Алроса".

Может ли РФ завести новые лодки в Черное море

По мнению Рыженко, в теории оккупанты могли бы вывести пораженную подводную лодку из Черного моря на ремонт в Санкт-Петербург через Босфор. Однако завести ее обратно они уже не смогут, поскольку это боевое судно – Турция его не пропустит, объясняет Рыженко.

Поэтому у оккупантов есть только один вариант – Волго-Донской канал, по которому в воды Черного моря россияне заводят корабли небольшого класса типа корвет.

"Но следует учитывать габариты подводной лодки и ее водоизмещение. А они больше, чем у кораблей, которые россияне перегоняли до этого", – добавляет он.

