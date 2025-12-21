В эти дни Дмитриев в США встречается с Уиткоффом и Кушнером.

Специальный представитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по Украине, которые проходят в Майами. Его заявление приводят российские СМИ.

Дмитриев, в частности, в субботу, 20 декабря, сказал, что его переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "проходят конструктивно".

"Дискуссии проходят конструктивно", - отметил представитель Путина и добавил, что встреча российской и американской сторон продолжится в воскресенье, 21 декабря.

Переговоры по окончанию войны в Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, на встрече с российской стороной в Майами США должны представить российским чиновникам результаты последнего раунда переговоров в Берлине по мирному плану и попытаются убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением о прекращении войны.

Госсекретарь США Марко Рубио недавно заявил, что переговорщики достигли прогресса по прекращению российско-украинской войны. Впрочем, отметил он, "еще есть куда идти", и "самые сложные вопросы всегда являются последними". Он добавил, что США не видят капитуляции в ближайшем будущем ни с одной из сторон, и "поэтому только переговорное урегулирование дает возможность закончить эту войну".

19 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности к переговорам и завершению войны в Украине "мирными средствами". По его словам, это должно произойти на основе тех принципов, которые он изложил в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел РФ. Тогда он требовал полного отказа Украины от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

