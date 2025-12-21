По словам Габбард, в СМИ "разжигают истерию и страх среди населения", чтобы заставить Трампа поддержать "эскалацию войны".

Директор нацразведки Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард опровергла сообщения СМИ о том, что правитель России Владимир Путин не собирается ограничивать свои аппетиты Украиной и готовит войну против стран Балтии. Соответствующая информация была обнародована со ссылкой на данные американской разведки.

Габбард в соцсети Х сказала, что обнародованная авторитетным агентством информация, – "это ложь и пропаганда". Мол, журналисты якобы хотят подорвать мирные усилия Дональда Трампа.

"Это ложь и пропаганда, которую Reuters охотно распространяет от имени воинственных элементов, которые хотят подорвать неутомимые усилия президента Трампа по окончанию этой кровавой войны, приведшей к более чем миллиону жертв с обеих сторон. Вы опасно распространяете эту ложную информацию, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа", – написала она.

Видео дня

По словам Габбард, издание "разжигает истерию и страх среди населения", чтобы заставить Трампа поддержать "эскалацию войны". Она утверждает, что именно этого "на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть американские вооруженные силы непосредственно в войну с Россией".

"Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена HPSCI от Демократической партии, которого цитирует Reuters, что, по оценкам разведки США, Россия стремится избежать большой войны с НАТО. Оно также оценивает, что, как показали последние несколько лет, действия России на поле боя свидетельствуют о том, что она пока не имеет возможности завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе", – добавила директор разведки.

Амбиции Путина: другие заявления

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас недавно призвала не идти на требования Путина о "сдаче" украинского Донбасса оккупантам на фоне обсуждений "мирного плана". Она подчеркнула, что регион не является конечной целью планов Путина.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил нынешнюю ситуацию с событиями вокруг Чехословакии, когда ее заставили уступить территории в пользу Гитлера. Тогда этого оказалось мало, и аналогичная ситуация с Путиным, считает политик.

О том, что Европа может стать следующей целью РФ, не раз предупреждал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он отметил, что Североатлантический альянс должен приложить все усилия, чтобы предотвратить войну, которая может быть "такого масштаба, как война, которую пережили наши деды и прадеды".

Вас также могут заинтересовать новости: